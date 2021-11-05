Киев, , 21:25 — REGNUM Украинский философ и писатель Петр Кралюк назвал пять территорий России украинскими землями. Соответствующие публикации были напечатаны в газете «День».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о Стародубщине и Восточной Слобожанщине, как отметил в своих статьях Карлюк, отделение этих земель привело к тому, что украинцы оказались за пределами своей родины.

По мнению писателя, Стародубщина — это порядка 40% территории современной Брянской области, которая со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России.

Что касается Восточной Слобожанщины, данная территория, как заявляет Кралюк, в настоящее время распределена между Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

«Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности с Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация», — отметил писатель.

В заключении своих статей философ обвинил советское и российское руководство в русификации указанных территорий.