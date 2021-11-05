Воронеж, , 21:16 — REGNUM Доследственную проверку начали следственные органы СУ СКР Воронежской области после появления в Сети сообщений о том, что трое мужчин грелись у Вечного огня на мемориале «Памятник Славы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 5 ноября.

Почетный караул у памятника Славы Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По предварительным данным, трое молодых людей грели руки и ноги у Вечного огня вечером 4 ноября. На замечание, которое им сделала прохожая, мужчины отреагировали агрессией и оскорблениями.

«В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, даны поручения оперативным службам об установлении личности мужчин, истребованы и изучены записи с камер наблюдения», — уточнили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе летом были задержаны подростки, на камеру прикурившие сигарету от Вечного огня на мемориале к 100-летию окончания Гражданской войны в России. В отношении них было возбуждено уголовное дело, по требованию председателя СКР Александра Бастрыкина было передано в производство Главного следственного управления.