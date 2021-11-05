Киев, 5 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Контракты на поставки угля из США, Польши и ЮАР заключили украинские компании. Об этом, как передает РИА Новости, заявил 5 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

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«Компании (Украины) уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — сказал Галущенко, добавив, что стоимость одной тонны угля достигает $300.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета Иван Крулько («Батькивщина») сообщил, что больше половины всех энергоблоков тепловых электростанций на Украине перестали работать к 4 ноября.