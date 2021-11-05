Берлин, 5 ноября 2021, 20:55 — REGNUM Акции немецкой компании BioNTech, ставшей одной из разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции Comirnaty, упали на порядка 20%. Об этом сообщает издание Focus online.
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Причиной тому стало расследование вероятных нарушений при испытании вакцины против COVID-19.
Напомним, ранее в медицинском журнале «BMJ» вышла публикация, в которой компания BioNTech обвиняется в многочисленных нарушениях во время разработки препарата. В частности, лабораторные образцы были неправильно маркированы, вакцина хранилась с нарушением технологий, а сообщения о побочных эффектах практически не отслеживались.