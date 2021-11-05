Вена, 5 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Официальный Минск в рамках Венского механизма ОБСЕ должен в течение 10 дней письменно отчитаться за расследование обвинений в массовых, систематических и грубых попраниях демократических норм. Об этом говорится в опубликованном письме 35 государств-членов ОБСЕ к постоянному представителю Белоруссии при организации Андрею Дапкюнасу.

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ОБСЕ не получила удовлетворительного результата от применения к официальному Минску так называемого Московского механизма, и теперь, сказано в документе, приступает к применению Венского механизма. Подписанты констатировали, что «вместо разрешения кризиса ситуация в Белоруссии ухудшилась» и «подлинный национальный диалог между белорусскими властями, представителями оппозиции и гражданского общества» не был осуществлён.

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В своём письме официальные представители Германии, Франции, Италии, Австрии, Британии, США, Украины, Черногории и других государств напомнили официальному Минску о его обязательствах в рамках ОБСЕ и в рамках Венского механизма организации (Человеческое измерение) предложили предоставить им конкретные и обстоятельные ответы на восемь вопросов, в основном касающихся того, расследовали ли белорусские власти преступления правоохранителей в отношении протестующих, предприняли ли они какие-либо шаги для взаимодействия с оппозицией и как они противодействовали нелегальной миграции в другие страны-члены ОБСЕ.

На поставленные вопросы представителю официального Минска предложено дать ответы с подробным описанием предпринятых действий. Документ с подписями представителей 35 государств-членов ОБСЕ опубликован на сайте британского МИД. Представители официального Минска замалчивают сам факт письма и никак его не комментируют.

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