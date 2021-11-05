Париж, , 20:36 — REGNUM 5 ноября издание RTP сообщило, что France Football уже уведомил Лионеля Месси о том, что футболист получит награду «Золотой мяч» за 2021 год. Эта награда станет седьмой в профессиональной карьере аргентинца.

Лионель Месси Www.fcbarcelona.cat

В прошлом сезоне, выступая за каталонскую «Барселону», Лионель Месси принял участие в 35-ти матчах чемпионата Испании, в которых отметился 30-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. В Лиге чемпионов УЕФА 2021/22 аргентинец набрал 6 (5+1) очков по системе гол+пас.

В 2021 году в составе сборной Аргентины Лионель Месси стал победителем Кубка Америки. В финале сборная Аргентины со счетом 1:0 одержала победу над сборной Бразилии. Победный мяч на 22-й минуте встречи забил полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария. В Кубке Америки 2021 Месси сыграл в семи матчах, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.