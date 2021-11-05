Ухань, Китай, , 20:31 — REGNUM Ученые нашли способ защиты от течения тяжелой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Telegraph.

Укол © Наталья Диева

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На основании проведенных 12 клинических исследований было выяснено, что уколы витамином С способствуют повышению кислорода в крови, что приводит к подавлению воспаления и более быстрому выздоровлению организма.

По данным одного из исследований, которое проводилось в Ухане, было установлено, что антиоксидант способствует ускорению выздоровления от симптомов COVID-19 на 70% быстрее, в сравнении с плацебо.