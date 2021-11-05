Донецк, 5 ноября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Село Стыла на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли из миномета представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые вели обстрел со стороны Богдановки, выпустили всего пять мин калибром 120 мм.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что поселок Минеральное возле Ясиноватой обстреляли из арторудий подразделения ВСУ.

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