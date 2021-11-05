Курган, , 20:29 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 68 зафиксировано в Кургане, сообщает 5 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 218 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 5 ноября выявлено 40 005 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 5 ноября вылечились 33 352 человека, скончались 810 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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