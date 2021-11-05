Москва, , 20:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком на территории Новой Москвы. Об этом 5 ноября сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны, — говорится в сообщении. — В ближайшее время они (подозреваемые) будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий».

В настоящее время продолжается расследование данного уголовного дела.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в районе Новые Ватутинки несколько мужчин напали на мужчину с ребёнком. По данному факты было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).