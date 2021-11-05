Тбилиси, , 21:21 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залканиани отверг возможность экстрадиции на Украину бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, сообщает 5 ноября Первый канал грузинского телевидения.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Залканиани заявил, что между грузинской и украинской сторонами как на уровне МИДов, так и на уровне правительств не было никаких переговоров об экстрадиции Саакашвили из Грузии на Украину. Министр также опроверг слухи о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о переводе Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.

Залканиани сказал, что экстрадиция Саакашвили на Украину явлется «юридическим нонсенсом». Министр заявил, что Саакашвили в тюрьме созданы все соответствующие международным нормам необходимые условия пребывания, в чём недавно могла лично убедиться украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, что находящийся в грузинской тюрьме бывший президент Михаил Саакашвили является гражданином Украины.