Салехард, , 20:02 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 19 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 146 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 ноября 54 902 заражения коронавирусом. Выздоровели 51 026 человек, 771 пациент с COVID-19 скончался (на три пациента больше, чем днём ранее).

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