Ярославль, , 20:01 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев потребовал срочно навести порядок в работе общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает правительство области.

Автобус в Ярославле

Евраев сделал заявление на совещании в режиме ВКС (сам губернатор находится на больничном) 5 ноября.

«Сегодня Центр управления регионом фиксирует большое количество обращений от жителей Ярославля, касающихся работы общественного транспорта. На транспортные проблемы люди жалуются и в моем Инстаграм. Мне предоставили справки, свидетельствующие якобы об улучшении ситуации. Возможно, она действительно улучшается, но это точно не те улучшения, которых ждут люди. Дело не в том, как мы видим ситуацию. Дело в том, как её оценивают сами жители. А они пока оценивают ее плохо. Ситуацию с общественным транспортом в Ярославле надо менять в ближайшее время, причем кардинально», — заявил Михаил Евраев.

Врио губернатора рассказал о «серьёзных просчетах» при планировании транспортной реформы. В городе не хватает автобусов. Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил, что сегодня на городских маршрутах недостаёт в среднем 50−60 единиц транспорта в рабочие дни.

«Мы планируем в ближайшее время довести автопарк до предусмотренного договорами показателя — 550 автобусов. И потом в течение недели — десяти дней посмотреть, сохранится ли количество обращений на прежнем уровне, либо будет снижение», — приводит правительство области слова мэра Ярославля Владимира Волкова.

Врио губернатора таким ответом остался не доволен.

«Владимир Михайлович, мы не можем ждать, от слова «совсем». Не можем достичь каких-то показателей, а потом смотреть на развитие событий, если люди по-прежнему будут стоять на остановках в ожидании автобусов. С учетом того, что скоро выпадет снег, положение может только ухудшиться. Ситуацию надо менять кардинально. Оснований думать, что она улучшится с выходом в рейс всех 550 автобусов, у нас нет», — сказал Михаил Евраев.

И.о. председателя правительства Максим Авдеев предложил сократить объёмы перевозок у имеющихся перевозчиков до реальных и привлечь другие транспортные компании. Похоже, что речь идёт о возврате маршрутных такси, которые мэрия планировала ликвидировать совсем.

️По итогам совещания Михаил Евраев поручил создать межведомственную рабочую группу под руководством и.о. председателя правительства Максима Авдеева.

«Прошу до 10 ноября составить «дорожную карту» с ответственными и сроками и определить, каково не «минимально достаточное», а «нормальное достаточное» количество автобусов для городских перевозок. Также необходимо проанализировать все договоры с перевозчиками, и привести объемы их обязательств в соответствие с их возможностями», — сказал глава региона.

Стоит отметить, что исправить недостатки транспортной реформы правительство области пыталось и при предыдущем губернаторе Дмитрии Миронове. Судя по всему, безуспешно.

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