Киев, 5 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может быть принята в Евросоюз и НАТО даже без завершения всех необходимых для этого реформ. Об этом сообщает РИА Новости.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Если будет политическое решение в ЕС и НАТО — забираем, — то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершёнными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», — отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявлял, что Киев выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, от содружества предоставление перспектив членства.