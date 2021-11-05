Батуми, Грузия, 5 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Грузинские оппозиционеры попытались провести в Батуми у здания правительства Аджарской автономной республики протестную акцию-перформанс, сообщает 5 ноября грузинский телеканал «Ачара».

Dan Stolyarov Миша в клетке

Протестующие принесли к зданию правительства металлическую клетку, а затем стали скандировать «Свободу Мише!», требуя выпустить бывшего президента Михаила Саакашвили из «русской тюрьмы». Протестующие заявили, что если власти добровольно не освободят Саакашвили, то грузинский народ сам откроет двери его тюрьмы так же, как они сейчас открыли дверь импровизированной клетки. Перформанс не оценила местная полиция, потребовавшая убрать клетку, так как она мешала дорожному движению. В результате чего между полицией и протестующими произошла эмоциональная словесная перепалка.

Напомним, что 6 ноября оппозиция намеревалась провести Тбилиси, Кутаиси и Батуми массовые акции протеста, однако затем перенесли эту акцию в город Рустави.