Ясиноватая, ДНР, 5 ноября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Поселок Минеральное возле Ясиноватой обстреляли из арторудий подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 5 ноября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые вели обстрел со стороны Опытного, выпустили всего восемь снарядов калибром 152 мм.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что поселок Зайцево на севере Горловки обстреляли из миномета представители ВСУ.