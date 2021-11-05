София, , 19:24 — REGNUM Софийский городской суд освободил из-под стражи лидера крайне правого болгарского движения «Национальный союз» и кандидата в президента Болгарии Бояна Расате (Станкова) под залог в 500 евро. Об этом 5 ноября сообщило БНР.

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По официальным данным, адвокатам Расате удалось убедить правосудие в том, что их подзащитный в ближайшее время не намерен покидать территорию страны и нарушать общественный порядок. Предполагается, что за домом обвиняемого будет установлено круглосуточное обвинение.

Сам Расате на слушаниях 5 ноября игнорировал все предъявленные ему обвинения. В зал суда он вошел, выкрикивая лозунг «Долой демократию!». После объявления судебного решения политик заявил, что он не доверяет «коррумпированному правосудию».

Напомним, Расате принял активное участие в нападении на офис балканской ЛГБТ-организации в Софии. Ранее политик неоднократно был уличен в пропаганде ксенофобии и нацизма. 2 ноября Центральная избирательная комиссия Болгарии лишила Расате неприкосновенности, а 3 ноября он был задержан на 72 часа. Политику грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.