5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter сравнение Британии и России, сделанное одним из депутатов, в негативном ключе.

Джейн Спай, , 20:08 — REGNUM Член парламента Оуэн Патерсон ушел в отставку после расследования независимой комиссии. Политик консультировал две компании, что само по себе не противоречит парламентским правилам. Однако независимое расследование показало, что он неоднократно злоупотреблял своим должностным положением и лоббировал в пользу этих компаний. За подобные деяния депутатов должны отстранять от участия в заседаниях на 30 дней, но подобное решение может быть после голосования в парламенте. В этот раз голосование не состоялось, потому что премьер-министр Великобритании и ряд других консерваторов посчитали весь процесс нечестным и предложили поменять правила привлечения к ответственности. Поправки были приняты большинством.

Лондон. Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Член парламента Крис Брайант прокомментировал события: «Я считаю, что это достаточно темный день для парламента. Мы знаем исторические скандалы, когда депутаты брали деньга за ответы на вопросы, мы знаем о взяточничестве некоторых депутатов в прошлом. Мы не можем вернуться к этому, мы всегда должны соответствовать стандартам, которые ожидает от нас общество. Изменение правил в самый последний момент процесса, особенно для названной личности, является по определению несправедливым. Такое происходит в России, но не должно происходить в Великобритании».

Некоторые пользователи отметили, что они уже не удивляются подобным «тёмным дням», потому что они стали нормой при правительстве Бориса Джонсона.

Борис Джонсон facebook.com borisjohnson

«Удивлены? Нет! Такова реальность в однопартийном государстве», — прокомментировал @dkl5341.

«Все дни тёмные. Завтра будет новый скандал, их так много, что они стали новой нормой», — написал @dgprice84.

Ряд комментаторов согласились с Брайантом, раскритиковав решение большинства и действия Патерсона.

«Его речь была превосходной, а решение парламента было отвратительным. Патерсон должен понести ответственность за свой лоббизм», — считает @rjj_jim.

«Оуэн Патерсон действительно ушел, сказав: «Я останусь общественным служащим, но вне жестокого мира политики»? Извините меня, но… Это ты и есть, это жестокость мира политики. Это ты взял взятку. Это ты был вовлечен в коррупцию. Это ты поступил неправильно. Это твоя вина. Ты этого заслуживаешь», — прокомментировала @OxfordDiplomat.

Член парламента Оуэн Патерсон Richard Townshend

Некоторые комментаторы посоветовали оказывать давление на депутатов, чтобы они не имели иных источников дохода, кроме как политическая работа. Тогда, по их мнению, к ответственности за злоупотребление будет привлекать проще.

«Как насчет давления на правительство со стороны СМИ для введения запрета для членов парламента на получение какого-либо иного дохода вне политики. Боже, у них хорошая зарплата и огромные расходы! Может, стоит реформировать их зарплаты, снизив их до среднего заработка. Посмотрим, как они будут справляться», — предложил @paudie_o_mahony.

Касательно сравнения России и Великобритании многие пользователи написали, что здесь нет ничего удивительного. С учетом того, сколько денег британские политики получают от России, они начнут превращаться в русских политиков.

«Все российские деньги вносят свой вклад…» — прокомментировал @mugen112.

«Может быть, это все российские деньги, которые получает Консервативная партия, начинают сказываться», — предположил @Gordy_Mc1ntosh.

«Когда Россия спонсирует, тогда и поведение меняется», — написал @Bobbysunset.

«Российские деньги купили это правительство», — отметил @SpainSid.

Многие комментаторы уверены, что именно Россия привела Консервативную партию к победе, поэтому она диктует свои коррупционные правила.

«Напомните мне, где расследование вмешательства России в британские выборы? Ответ на этот вопрос может объяснить все, что сейчас происходит в Британии», — поинтересовался @MourinCelia.

«Борис Джонсон — российская собственность. Великобритания — Россия», — прокомментировал @ahonestmouthful.

«Вот что случается, когда партия принимает финансирование от некоторых определенных личностей, связанных с определенными заморскими потенциально враждебными странами?» — спросил @wgarymckinney.

В комментариях отметили, что Крис Брайант прав, называя Россию страной коррупции, где правила меняются под нужны определенных лиц.

Член парламента Крис Брайант Chris McAndrew

«Наконец-то, хоть какой-то политик провел правильную аналогию. Произвольное изменение правил — это прямая дорога к тирании», — считает @dthroat.

Часть комментаторов, наоборот, считает, что ситуация с коррупцией в Великобритании ещё хуже, чем в России.

«Как наивно думать, что Россия еще больше коррумпированна, чем Великобритания», — написал @MusicStoo.