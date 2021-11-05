Джейн Спай, 5 ноября 2021, 20:08 — REGNUM Член парламента Оуэн Патерсон ушел в отставку после расследования независимой комиссии. Политик консультировал две компании, что само по себе не противоречит парламентским правилам. Однако независимое расследование показало, что он неоднократно злоупотреблял своим должностным положением и лоббировал в пользу этих компаний. За подобные деяния депутатов должны отстранять от участия в заседаниях на 30 дней, но подобное решение может быть после голосования в парламенте. В этот раз голосование не состоялось, потому что премьер-министр Великобритании и ряд других консерваторов посчитали весь процесс нечестным и предложили поменять правила привлечения к ответственности. Поправки были приняты большинством.

Лондон. Великобритания
Лондон. Великобритания
Иван Шилов © ИА REGNUM

Член парламента Крис Брайант прокомментировал события: «Я считаю, что это достаточно темный день для парламента. Мы знаем исторические скандалы, когда депутаты брали деньга за ответы на вопросы, мы знаем о взяточничестве некоторых депутатов в прошлом. Мы не можем вернуться к этому, мы всегда должны соответствовать стандартам, которые ожидает от нас общество. Изменение правил в самый последний момент процесса, особенно для названной личности, является по определению несправедливым. Такое происходит в России, но не должно происходить в Великобритании».

Некоторые пользователи отметили, что они уже не удивляются подобным «тёмным дням», потому что они стали нормой при правительстве Бориса Джонсона.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
facebook.com borisjohnson

«Удивлены? Нет! Такова реальность в однопартийном государстве», — прокомментировал @dkl5341.

«Все дни тёмные. Завтра будет новый скандал, их так много, что они стали новой нормой», — написал @dgprice84.

Ряд комментаторов согласились с Брайантом, раскритиковав решение большинства и действия Патерсона.

«Его речь была превосходной, а решение парламента было отвратительным. Патерсон должен понести ответственность за свой лоббизм», — считает @rjj_jim.

«Оуэн Патерсон действительно ушел, сказав: «Я останусь общественным служащим, но вне жестокого мира политики»? Извините меня, но… Это ты и есть, это жестокость мира политики. Это ты взял взятку. Это ты был вовлечен в коррупцию. Это ты поступил неправильно. Это твоя вина. Ты этого заслуживаешь», — прокомментировала @OxfordDiplomat.

Член парламента Оуэн Патерсон
Член парламента Оуэн Патерсон
Richard Townshend

Некоторые комментаторы посоветовали оказывать давление на депутатов, чтобы они не имели иных источников дохода, кроме как политическая работа. Тогда, по их мнению, к ответственности за злоупотребление будет привлекать проще.

«Как насчет давления на правительство со стороны СМИ для введения запрета для членов парламента на получение какого-либо иного дохода вне политики. Боже, у них хорошая зарплата и огромные расходы! Может, стоит реформировать их зарплаты, снизив их до среднего заработка. Посмотрим, как они будут справляться», — предложил @paudie_o_mahony.

Касательно сравнения России и Великобритании многие пользователи написали, что здесь нет ничего удивительного. С учетом того, сколько денег британские политики получают от России, они начнут превращаться в русских политиков.

«Все российские деньги вносят свой вклад…» — прокомментировал @mugen112.

«Может быть, это все российские деньги, которые получает Консервативная партия, начинают сказываться», — предположил @Gordy_Mc1ntosh.

«Когда Россия спонсирует, тогда и поведение меняется», — написал @Bobbysunset.

«Российские деньги купили это правительство», — отметил @SpainSid.

Многие комментаторы уверены, что именно Россия привела Консервативную партию к победе, поэтому она диктует свои коррупционные правила.

«Напомните мне, где расследование вмешательства России в британские выборы? Ответ на этот вопрос может объяснить все, что сейчас происходит в Британии», — поинтересовался @MourinCelia.

«Борис Джонсон — российская собственность. Великобритания — Россия», — прокомментировал @ahonestmouthful.

«Вот что случается, когда партия принимает финансирование от некоторых определенных личностей, связанных с определенными заморскими потенциально враждебными странами?» — спросил @wgarymckinney.

В комментариях отметили, что Крис Брайант прав, называя Россию страной коррупции, где правила меняются под нужны определенных лиц.

Член парламента Крис Брайант
Член парламента Крис Брайант
Chris McAndrew

«Наконец-то, хоть какой-то политик провел правильную аналогию. Произвольное изменение правил — это прямая дорога к тирании», — считает @dthroat.

Часть комментаторов, наоборот, считает, что ситуация с коррупцией в Великобритании ещё хуже, чем в России.

«Как наивно думать, что Россия еще больше коррумпированна, чем Великобритания», — написал @MusicStoo.