Рустави, Грузия, 5 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Глава грузинского оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, выступая на брифинге, заявил, что акции протеста оппозиции переносятся из Тбилиси, Кутаиси и Батуми в город Рустави, сообщает 5 ноября tabula.ge.

Грузинский флаг

Оппозиционеры намерены собраться у тюрьмы №12 города Рустави, в которой содержится бывший президент Михаил Саакашвили, и оставаться там до тех пор, пока Саакашвили не будет переведён в гражданскую больницу. Мелия призвал всё Грузию присоединиться к митингу у руставской тюрьмы. Акция должна начаться завтра в 17 часов.

Напомним, что 31 октября лидеры оппозиция заявили о намерении провести 6 ноября массовые акции протеста в центре Тбилиси, у здания парламента на проспекте Руставели и на площади Свободы, а также в городах Кутаиси и Батуми.