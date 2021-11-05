София, , 19:18 — REGNUM Широко анонсированная правительством Болгарии встреча активистов болгарских профсоюзных движений с местными бизнесменами завершилась грандиозным скандалом. Об этом 5 ноября сообщила софийская газета «Дума».

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Как информирует издание, темой для обсуждения стало повышение заработной платы и сохранение рабочих мест в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса. Согласно официальной информации, активисты одного из главных профсоюзов страны — Конфедерации труда «Подкрепа» (КТП) потребовали снизить НДС на товары и услуги в 2022-м году, а также гарантировать «минимальный порог зарплаты» в размере 764 левов ($450).

При этом председатель Ассоциации индустриального капитала Болгарии Васил Велев демонстративно покинул заседание.

«Профсоюзы слишком многого хотят», — резюмировал он. Вслед за Василевым от обсуждения повестки дня отказались и другие представители крупного бизнеса страны.

Напомним, масштабная встреча деятелей профсоюзов с работодателями была организована в Софии при посредничестве правительства Болгарии. Заседание координировал лично министр труда и социальной политики Болгарии Гылыб Донев.

Ранее Болгарию захлестнула волна манифестаций против низкой заработной платы и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Накануне кабинет министров Болгарии приступил к выделению материальной помощи малообеспеченным слоям населения страны.