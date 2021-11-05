Биробиджан, 5 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Руководитель отдела скорой помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Вадим Теплов прокомментировал ситуацию с увольнением врачей в Еврейской автономной области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной», — отметил Теплов.

Врач выразил мнение, что между сотрудниками скорой помощи и руководством возникло недопонимание, что и привело к эмоциональной реакции.

«Вакцинация — это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой. Мы надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», — резюмировал Теплов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники станции скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области написали заявление об увольнении в связи с нежеланием ставить прививку от COVID-19.