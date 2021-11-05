Пермь, , 19:18 — REGNUM Сотрудников офисных центров Пермского края с 8 ноября будут пускать только QR-кодам. Эти данные приводит оперштаб.

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Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Речь идёт о тех, кто трудится в ряде организаций, расположенных в зданиях административно-деловых центров. Касается это требование и организаций бытовых услуг, салонов красоты, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Прикамье действуют нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье решили не продлевать режим нерабочих дней