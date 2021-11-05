Могилёв, Белоруссия, , 19:10 — REGNUM Лучшие условия для жизни людей в Белоруссии продолжит создавать государство. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков, — подчеркнул Лукашенко. — Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война».

По его словам, власти Белоруссии намерены создавать «лучшие условия для жизни наших людей» в силу своих возможностей.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке конституции заявил, что для доработки проекта новой белорусской конституции потребуется ещё одно заседание рабочей группы.