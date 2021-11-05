Тбилиси, 5 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на мероприятии, посвящённому Дню дипломата, заявил, что вклад Грузии в процесс достижения глобального мира достаточно велик, сообщает 5 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

По словам Гарибашвили, сегодня Грузия, претендующая на вступление в НАТО, достойна того, чтобы стоять рядом со своими партнёрами и брать на себя свою долю ответственности в преодолении нынешних вызовов.

«Ясным подтверждением этого является недавняя успешная миссии Грузии в рамках эвакуации гражданских лиц из Афганистана. Этим мы заслужили ещё одно признание со стороны международного сообщества», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр также отметил то, что правильное видение развития страны в глобальном контексте сделало Грузию после восстановления её независимости главным стратегическим партнером западных стран в регионе.