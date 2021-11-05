Лондон, , 18:49 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Хорватии Никола Влашич пропустил вчерашний матч Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Генком» (2:2) из-за инцидента, произошедшего на предматчевой тренировке. В одном из единоборств Влашич получил удар локтем по голове, после чего потерял сознание. Футболист быстро пришел в себя и хотел принять участие в матче против «Генка», однако медицинский штаб «Вест Хэма» запретил хорвату выходить на поле.

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в десяти матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Влашич перешел в «Вест Хэм» 31 августа 2021 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансфеная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Контракт хорватского полузащитника с английским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.