Улан-Батор, , 18:47 — REGNUM Власти Монголии 5 ноября наградили высшей государственной наградой страны — орденом «Полярная звезда» представительство Россотрудничества в Монголии.

Флаг Монголии

Министр культуры Монголии Чинбатын Номин вручила награду советнику посольства России в Монголии, главе «Русского дома» в Улан-Баторе Амгалану Базархандаеву.

Орден «Полярная звезда» является высшей почетной наградой страны. Она была учреждена в 1936 году. Ею награждаются военнослужащие и гражданские лица, внесшие важный вклад в усиление обороноспособности Монголии, в развитие народного хозяйства, культуры и спорта, и здравоохранения страны.

Награждение прошло на фоне 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

В Монголии продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею установления дипломатических отношений. 4 ноября в Улан-Баторе открыли Дни Российско-Монгольской дружбы и сотрудничества. На сцене Дворца культуры в Улан-Баторе 4 и 5 ноября выступили танцевальные коллективы Государственного академического ансамбля «Алан» и Кубанского казачьего хора.

Также 5 ноября в Министерстве иностранных дел Монголии состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной к 100-летнему юбилею со дня установления дипломатических отношений Монголией и Россией. В церемонии участвовали вице-министр иностранных дел Батсумбэрийн Монхжин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв и директор АО «Монгол шуудан». На марке изображены национальные музыкальные инструменты двух стран-морин хур и балалайка, копия договора об установлении дружественных отношений между Монголией и Россией, заключенного 5 ноября 1921 года, достопримечательности Улан-Батора и Москвы.