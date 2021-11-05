Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Разработанное американской компанией Pfizer лекарство может существенно сократить риски госпитализаций или летального исхода после заболевания COVID-19. Об этом, как сообщается на сайте компании, стало известно по итогам исследования препарата.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Промежуточный анализ показал снижение риска госпитализации или смерти … на 89% в течение трех дней с момента появления симптомов (COVID-19)», — говорится в сообщении на сайте американской компанией.

Отмечается, что более 1,2 тыс. человек, у которых COVID-19 мог развиться по неблагоприятному сценарию, приняли участие в исследованиях. Уточняется, что среди пациентов, принимавших лекарство, никто не умер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в США одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для иммунизации детей 5−11 лет.