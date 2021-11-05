Берлин, 5 ноября 2021, 18:28 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан предрек стране «сложные недели» в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что в настоящее время палаты интенсивной терапии переполнены и зачастую пациентов приходится перевозить из одного места в другое.
Напомним, с начала эпидемии в Германии выявили 4 млн 709 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От последствий заболевания COVID-19 скончались 96 тыс. 346 пациентов.