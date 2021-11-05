Берлин, , 18:28 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан предрек стране «сложные недели» в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сейчас четвёртая волна развивается в полную мощь, она серьёзно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы», — отметил Шпан.

Министр также подчеркнул, что в настоящее время палаты интенсивной терапии переполнены и зачастую пациентов приходится перевозить из одного места в другое.

«Если сегодня у нас почти 40 тыс. новых инфицированных, то через несколько дней 350—400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что ещё несколько недель будет очень сложно», — резюмировал Шпан.

Напомним, с начала эпидемии в Германии выявили 4 млн 709 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От последствий заболевания COVID-19 скончались 96 тыс. 346 пациентов.