Рустави, Грузия, 5 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили и по совместительству глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, выступая на чрезвычайном брифинге, заявил об ухудшении состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 5 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили [олигарху и бывшему премьер-министру]. Ситуация крайне тяжёлая. Саакашвили дрожит, когда ходит. Ему нужно больше конвоиров, чтобы он не упал. В таком состоянии Саакашвили не может психологически и умственно до конца контролировать ситуацию. Он плохо себя чувствует и ожидает коллапса», — заявил Гварамия.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября грузинскими властями, объявил в тюрьме голодовку.