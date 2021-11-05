5 ноября 2021 | Время чтения 13 мин

Человечеству необходимо изучить опыт всего XX века. Не вычеркивать и не искажать ничего из произошедшего в нём, как сейчас пытаются делать, а именно глубоко его изучить.

Ярас Валюкенас, , 19:48 — REGNUM В Литве мне часто задают один вопрос: почему в своих публикациях или видео я так упорно защищаю Советский Союз? Прежде чем ответить, хочу сказать, что в те, советские, времена я не был сторонником советской номенклатуры, я даже в комсомоле не состоял. Как и многие мои дворовые друзья, я не мог терпеть лицемерия, которое во времена моей юности, ближе к середине 1970-х, начало заметно возрастать в обществе. Уже в то время начала появляться так называемая золотая молодежь, спецпайки для партийной элиты и некоторые другие признаки общественно-социальной деградации.

СССР под прицелом Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее я был и остаюсь сторонником советского образа жизни и тех ценностей, которые отражались в книгах, мультфильмах и фильмах моего детства, юности и молодости. Мы дорожили этими ценностями и были готовы многим жертвовать, защищая их. И всё же последовательным сторонником коммунистической идеологии я стал уже после распада СССР, когда увидел и на собственном опыте прочувствовал последствия провозглашаемой демократии и свободы человека от всего человеческого. Я благодарен истории за тот урок, который она преподнесла мне в 91-м году. Этот урок на многое открыл мне глаза!

Особенно ярко это понимание укоренилось в моем сознании уже в Литве после переезда из Казахстана. Безрассудные действия и глупые заявления литовских политиков-перевертышей из числа бывших активных коммунистов и комсомольцев невольно начали наводить меня на более глубокие размышления. Из воспоминаний многих ссыльных знаю, что литовская политическая элита со времен президента Сметоны всячески избегала любой ответственности, ей предпочтительней было найти более могущественного хозяина на стороне и свалить все возникающие проблемы на него. Отец при жизни часто вспоминал слова известного литовского поэта Антанаса Мишкиниса, с которым некоторое время в 1948 году он находился на пересылке в Мордовии. Мишкинис называл литовских политиков проститутками. «Независимость государства для литовских элит всегда была самым страшным кошмаром, они всеми способами избегали ее», — часто повторял поэт. С тех времен мало что изменилось как в жизни литовских элит, так и самого государства в целом.

СССР — эпоха веры, надежды и любви

В последние годы я все чаще анализирую советский период и прихожу к однозначному выводу, что становление СССР и рождение советской идеологии не могли быть следствием заранее спланированных и продуманных действий людей. Подобный поворот событий в то время не могли предвидеть ни большевики, ни тем более те, кто в феврале 1917 планировал развал России. Сама идея коммунизма не нова — принцип коммуны был заложен в основу всего биологического мира от начала его создания, он также присутствует во всех религиозных и философских учениях. В конце концов, человеческий организм как прообраз здоровой социально-общественной системы создан и способен существовать только по, условно говоря, «коммунистическому» принципу.

Парад революционных войск на Красной площади

Каждая клетка нашего организма — это отражение отдельно взятого человека или семьи; сам организм — это государство или община. Все клетки работают на благо общего организма; будет хорошо всему организму, будет хорошо и каждой его клетке. Подобная модель напоминает коммунистический строй, в котором на общую цель требуется от каждого по способностям и дается каждому по его потребностям. Именно так устроен созданный Богом или природой физический организм, в котором каждая клетка получает столько, сколько ей нужно, и отдает столько, сколько может отдать организму. Начни клетка потреблять больше, чем ей необходимо, и со временем непременно возникнет раковая опухоль, которая станет уничтожать соседние клетки и, в конце концов, уничтожит весь организм.

Удивляет то, что люди, находясь веками в поисках справедливой социальной модели, не замечают этого. А может, им просто кто-то не дает открыть глаза? Невольно задумываешься над тем, что само общество, скорее всего, находится под влиянием определенных сил и уже не способно объективно осмыслить принцип и смысл своего бытия. Все напоминает времена Адамы и Евы, которые, поддавшись искушению змея, вкусили плод от древа познания добра и зла, за что лишились вечной жизни и были изгнаны из райского сада.

Позже общество, также поддавшись искушению, отвергло Иисуса Христа, который явился к людям на землю и принес себя в жертву во искупление их грехов. Затем через две тысячи лет вышедшая на улицы городов искушенная пороком греха толпа отвергла и предала уже коммунистические идеалы, втоптав в грязь истинных коммунистов, отдавших свои жизни за их же будущее. Многие считают коммунистов той эпохи исключительно материалистами, но вот что-то не вяжется подобная версия с верой того поколения в идеалы. Жертвенность и ее значение в сознании многих из них полностью соответствовали духовному уровню избранных.

«Я беспартийный, но в бой иду коммунистом, и если меня убьют, то прошу считать меня коммунистом», — такие заявления о приеме в партию писали бойцы Красной армии перед смертельной схваткой с фашистами. Именно Вера в высокие идеалы коммунизма обеспечила победу советского народа и сохранила нашу страну, проведя её через самые тяжелые испытания.

Анализируя события, происходящие в мире сегодня, трудно не согласиться с тем, что Христос и коммунисты «первого пришествия», назовем их так, выполняли похожие по замыслу задачи. В 1905 году Ленин, использовав сравнение с евангельской «жатвой» земли символическим серпом, писал в работе «Что делать?»: «Наше дело теперь бороться с плевелами… Вырывая плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного произрастания семян пшеницы… Мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу». Конец лукавого века и старого мира знаменовала свершившаяся Великая Октябрьская социалистическая революция. Серп и молот, изображенные на советском гербе, могут иметь совершенно иной глубинный смысл, а наш мир, скорее всего, уже находится на пороге той самой великой жатвы, о которой сначала говорил Христос, а затем — Ленин.

Исаак Бродский. В. И. Ленин и манифестация. 1919

XX век — время познания и прозрения

Антисоветские пропагандисты называют советский период безбожным. Это лживое утверждение в большой степени повлияло на разрушение единства людей в СССР. Многие просто не осознавали и не осознают, что историю вообще и советский период в частности нельзя оценивать однозначно. Многое из того, что происходило в то время, трудно себе представить сегодня. К примеру, по признанию многих российских священнослужителей и историков, именно 1943−1953 годы были золотым десятилетием отношений Церкви и Советского государства. Никогда ни до, ни после в ХХ—XXI веках таких отношений — взвешенных, понятных обеим сторонам — не было. Иосиф Сталин впервые в новой истории предпринял удачную попытку снизить накал противоречий между материальным и духовным миром, который длится со времен распятия Иисуса Христа.

Удивляет позиция некоторых религиозных деятелей, осуждающих советский период. Им ли не знать того, что ничего в нашем мире не происходит вопреки воле Создателя? Именно поэтому одна из главных заповедей Нагорной проповеди Иисуса Христа гласит: «Не судите, да не судимы будете!» Осуждая историю, человечество вольно или косвенно осуждает и самого Создателя. Дело идет к тому, что вскоре могут найтись такие, кто попытается наложить на Него ответственность за страдания и смерть Иисуса Христа. В связи с различными обвинениями со стороны представителей церкви в голове невольно всплывает предупреждение: «Многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят». Для христианина жизненные испытание всегда были некой благодатью, данной Свыше. Мудрость дается человеку не просто так; мудрость — это нажитый в сложных испытаниях опыт, именно с ним приходит главное понимание смысла жизни.

В наше смутное время, когда ложь становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, как никогда востребован универсальный способ определения истины, и такой способ имеется. Как можно объективно оценить человека или эпоху, нас учило старшее поколение; этому учат и Священное Писание: «По плодам их узнаете их», «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Матф.7:18)».

Иногда разбирает смех, когда, к примеру, тут, в Литве, видишь безуспешную борьбу литовских консерваторов с советским наследием. Как ни крути, а получается, что уничтожение этого наследия неизбежно ведет к потере значительной части территории, а это означает и конец государственности. Если копнуть еще глубже, то мы увидим и то, что многие новые государства, появившиеся на свет уже недавно, должны быть благодарны именно большевикам за свое рождение. Безуспешная борьба с советским наследием ведется капиталистами на всем пространстве СССР, даже разворовать его богатство ненасытные буржуи неспособны. Не под силу им поглотить этот громадный плод наследия социализма, на который всем нам стоит посмотреть внимательней и сделать определенный вывод!

Стадион в Литве. После распада СССР был заброшен. Urban3p.ru

Советское наследие

Современные лжепропагандисты, будучи не в силах опровергнуть величину и значение наследия советской эпохи, придумали для нас новую пугалку. Теперь они утверждают, что цена этого плода в людских потерях и страданиях чрезмерно велика. История — это не овощной рынок; в жизни, как правило, цена на худые плоды того или иного исторического периода гораздо выше, чем на хорошие. Катастрофическое падение рождаемости, высокая смертность, деградация науки, культуры, образования, отсутствие экономической стабильности, рост агрессии и недоверия в обществе, — вот та цена, которую мы заплатили за потерю истинной советской идеологии. Все познается в сравнении; это правило никто пока не отменял — как говорится, было бы что сравнивать.

Никто не сможет отрицать того, что любому человеку в современном мире для созидательной и творческой деятельности необходимы четыре базовых условия: крыша над головой, работа, медицинское обслуживание, образование. Назовите хотя бы одну страну, кроме СССР, в которой государство обеспечило всеобщую доступность этих необходимых благ? Именно Советский Союз первым создал и сделал бесплатными доступ к удовлетворению основных потребностей человека. Оплата за жилье была просто мизерной, люди понятия не имели о безработице, медицина и образование были на высоком уровне. Кроме этих базовых вещей, в каждом городе существовали сотни бесплатных спортивных секций, бесплатные пионерские лагеря для детей, для отдыха рабочих существовали дома отдыха и курорты, строились дворцы культуры, кинотеатры, столовые, кафе и многое другое.

Разрушенный кинотеатр «Юность». Рязань twentyyearsafter.su

Большинство того, что необходимо человеку для его жизни и развития, предоставлялось государством БЕСПЛАТНО. Именно этот факт заключает в себе важнейший глубинный смысл! Каждый советский человек помнит, как нас с детства учили в школе и дома всегда безвозмездно помогать людям. Возможно, не все в то время придавали этому большое значение, но ведь речь идёт о важнейшей детали советского воспитания, с одной стороны, и отношения государства к человеку, с другой.

Как позже мне объяснили, всё, что человек бескорыстно делает для других, напрямую связано с сокровищами на небесах, о которых упоминал Иисус Христос в Нагорной проповеди. Получается, что «безбожная» советская власть умышленно или нет, но всё делала для того, чтобы каждый гражданин СССР с раннего детства готовил себя к будущему и накапливал свое богатство вне этого мира. Жизнь на земле коротка и даётся она с определенным смыслом!

Самое важное — это любовь, взаимопонимание и прощение

За все время жизни в СССР я никогда не слышал слова «враг». Нам никогда, даже в разгар холодной войны с Западом, не говорили о «вражеских государствах». Да, мы осуждали империализм и капитализм, но никогда — конкретных людей или нации. В самые тяжелые времена, за исключением 1941 — 1945 годов, ненависть к врагам осуждалась, она была непозволительна и в диалогах между людьми той эпохи. Слова из знаменитой песни говорят нам о многом: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, — Идет война народная, Священная война!» Впервые такие слова, как враг или вражеское государство, я услышал только в Литве. Также именно тут я впервые увидел, как на самом высоком политическом уровне генерируется ненависть к своим историческим соседям.

В моей семье отец и два его брата в войну были на стороне, как сейчас их называют, «лесных братьев», они воевали против советской власти. Со стороны мамы два моих родных дяди воевали в Красной армии; один из них погиб в самом начале войны, второй прошел всю войну. Бывшие враги, живя в одном городе, смогли подружиться и оставались друзьями до самой смерти. Мои родители создали семью и прожили вместе долгую жизнь. По иронии судьбы одним из первых моих дошкольных друзей был сын немецкого военнопленного. В нашем дворе были дети фронтовиков, репрессированных, ссыльных и военнопленных, мы жили как одна большая дружная единая семья. Что такое национальность, в наши детские годы практически никто не знал.

Я хорошо помню, как еще в 1960-х годах строились отношения между представителями различных национальных групп — их в Казахстане среди высланных было много. К примеру, немцы или чеченцы, находясь в обществе, где хотя бы один человек не понимал их языка, автоматически переходили на тот язык, который понимали все. Считалось неприличным говорить при людях на своем родном языке, если тебя кто-то из них не понимает. Это правило никто не навязывал насильно, люди из уважения друг к другу сами так решили. Во времена СССР невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь в чем-то обвинил государство в целом, религию или нацию, любое зло имело конкретно свои имя и фамилию.

Заброшенный поселок Улькен. Казахстан. Urban3p.ru

Сегодня наш мир буквально захлебывается в различных взаимных обвинениях: виноваты Россия, русские, евреи, религии, коммунисты, капиталисты — перечислять можно до бесконечности. Во всем этом массовом психозе четко прослеживается сбой связи между человеком и окружающей его природой, которая также начала вести себя непредсказуемо. Не это ли является прямым доказательство единства человека с ней? Эту связь, кстати говоря, глубоко раскрывает буддизм, этого не отрицает и современная квантовая физика. Даже самые упертые материалисты сегодня не могут отрицать того, что разрушительные процессы охватывают практически все сферы нашей цивилизации. Люди ослепли и ищут причину надвигающейся трагедии в повышении различных выбросов в атмосферу, ищут средства борьбы с пандемией и другими болезнями. Но ведь главная причина кроется внутри нас самих, и именно эту причину я пытаюсь показать в своих коротких видео под названием «СССР — эпоха Веры, Любви и Надежды».

Человечеству просто необходимо изучить опыт всего XX века. Не вычеркивать и не искажать ничего из произошедшего в нём, как сейчас пытаются делать, но именно глубоко его изучить! Если в начале ХХ века в мире в среднем в год регистрировалось 10 крупных катастроф природно-техногенного характера, а в середине века — 65, то в конце насчитывалось уже по 200. Вам это ни о чем не говорит?