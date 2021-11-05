Тюмень, 5 ноября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в жестоком избиении следователя регионального УМВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, в ночь на 5 ноября 2021 года адвокат, находясь в номере гостиницы города Тобольска, во время внезапно возникшей ссоры, нанёс следователю несколько ударов в область головы. Потерпевший с травмами был госпитализирован в областную больницу №3, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Адвокат задержан, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в конце октября адвокат из Свердловской области за распространение наркотиков и незаконное хранение оружия приговорён к девяти годам лишения свободы.