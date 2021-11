Таллин, , 18:01 — REGNUM С 2022 года на улицы Нарвы (северо-восточная Эстония) выйдут автобусы новой фирмы-перевозчика — место AS ATKO займет AS Go Bus. Об этом сообщил портал региональных новостейprospekt.ee.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор будет действовать в течение 8 лет — с 1 февраля 2022 года по 31 января 2030 года. Предполагаемая сумма договора на весь период составляет около 14 млн евро.

По словам старшего специалиста Департамента городского хозяйства Веры Михайловой, городские линии будут обслуживать 20 новых газовых автобусов. В рамках прежнего договора автобусов было 17, большинство автобусов работало на дизельном топливе.

Власти Нарвы отрицают слухи о том, что в связи с резким ростом стоимости газа на европейском рынке, нарвитян ждет подорожание билетов на «газовые» автобусы.

Так, Михайлова сообщила, что стоимость километра пробега для перевозчиков (от которой, в свою очередь, зависит и цена билетов), устанавливает местное самоуправление. На данный момент планов по ее увеличению нет.

Региональный директор Ида-Вируского региона AS Go Bus Марко Вимб также заявил, что цены поднимать фирма не намерена. Он напомнил, что в Эстонии на общественные перевозки выделяются государственные дотации. Если бы этого не было, билеты для пассажиров были бы дороже в 3−5 раз.