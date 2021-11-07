Андрей Чепакин, 7 ноября 2021, 12:41 — REGNUM Несколько недель осталось до официального начала зимнего спортивного сезона — стартуют этапы Кубка мира, следом другие состязания, и соревновательный маховик «снежных» видов спорта раскрутится до весны.

Типичный портрет «летнего» биатлониста со всеми «прелестями» асфальтовой болезни на локтях и коленях
Типичный портрет «летнего» биатлониста со всеми «прелестями» асфальтовой болезни на локтях и коленях
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Как тренируются лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы и горнолыжники в сезон, все примерно представляют. А вот когда снега нет? Это отдельная история — часто она очень удивляет неподготовленного очевидца.

По напряжению летние гонки ничем не отличаются от зимних стартов. Только атмосфера жарче
По напряжению летние гонки ничем не отличаются от зимних стартов. Только атмосфера жарче
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Скорость летом ощущается более остро, чем зимой
Скорость летом ощущается более остро, чем зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Судьям летом полегче – не надо мёрзнуть, как зимой
Судьям летом полегче – не надо мёрзнуть, как зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Что зимой, что летом лыжницы одинаково прекрасны!
Что зимой, что летом лыжницы одинаково прекрасны!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
А вот падение летом – вещь крайне опасная
А вот падение летом – вещь крайне опасная
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Разорванный комбинезон и ободранные коленки – минимальная цена «летнего» падения: асфальт – не снег!
Разорванный комбинезон и ободранные коленки – минимальная цена «летнего» падения: асфальт – не снег!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Конечно, сейчас есть лыжные тоннели, горнолыжные склоны «под крышей», наконец, высокогорье, где снег почти круглый год. Но наряду с плюсами у этих площадок есть и минусы: их очень немного, добираться до них непросто, тренировки в них недёшевы…

Спуск в дождливую погоду – тот ещё экстрим
Для малоопытных лыжников дополнительная защита летом не повредит
Спуск в дождливую погоду – тот ещё экстрим
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Для малоопытных лыжников дополнительная защита летом не повредит
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишная прямая в дождливый соревновательный день
Финишная прямая в дождливый соревновательный день
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Хорошо, если мама бежит спринт, а если что-то подлиннее, то придётся помокнуть
Хорошо, если мама бежит спринт, а если что-то подлиннее, то придётся помокнуть
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Друзья на финише радуются не меньше спортсменов
Друзья на финише радуются не меньше спортсменов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Не забудем и пандемию, которая усложняет нахождение на этих объектах. И без этого спортивная медицина не всегда положительно настроена по отношению к систематическим тренировкам, скажем, в лыжном тоннеле. И то — на улице плюс 20−25, а в тоннеле приличный минус. Организм от таких перепадов в стрессе, начинает искать резервы на борьбу с температурным экстремизмом. Спортсмен в заключительный период набора формы и так как натянутая струна, а тут ещё дополнительная нагрузка. Как итог — сопли, температура, потеря иммунитета или ещё чего хуже.

Тренерская биржа и нужное слово от тренера
Тренерская биржа и нужное слово от тренера
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Короткий миг перед спуском, где можно на мгновение перевести дух
Короткий миг перед спуском, где можно на мгновение перевести дух
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Опытный тренер знает: чтобы зимой было легко, надо хорошо поработать летом
Опытный тренер знает: чтобы зимой было легко, надо хорошо поработать летом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренерско-болельщицкая биржа, как ближний партер в театре
Тренерско-болельщицкая биржа, как ближний партер в театре
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тяжёлый подъём на трассе – он и летом тяжёлый
Тяжёлый подъём на трассе – он и летом тяжёлый
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Двукратная олимпийская чемпионка, главы Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России Анна Богалий считает, что лето — очень важный период для зимнего спортсмена:

Анна Богалий
Анна Богалий
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Лето на самом деле очень важно! За летнюю подготовку можно исправить ошибки в технике и хорошо поднабрать силы. Вся основная подготовительная работа проходит в летний период, а летние первенства всегда как проверка подготовки».

Тренеры корректируют стрельбу своих воспитанников – зимой мешает снег, а летом — дождь
На стрелковом рубеже всё так же, как и зимой. Только лежать не так холодно
Тренеры корректируют стрельбу своих воспитанников – зимой мешает снег, а летом — дождь
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрелковом рубеже всё так же, как и зимой. Только лежать не так холодно
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрелковом рубеже заслуженный мастер спорта Сергей Просвирнин – неоднократный чемпион мира по летнему биатлону, а ныне один из самых авторитетных судей – технический делегат IBU
На стрелковом рубеже заслуженный мастер спорта Сергей Просвирнин – неоднократный чемпион мира по летнему биатлону, а ныне один из самых авторитетных судей – технический делегат IBU
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

У всяких привлекательных и высокотехнологичных возможностей для тренировок в межсезонье есть приличные минусы. Поэтому подавляющее большинство атлетов тренируются в межсезонье, используя проверенные десятилетиями методы и инвентарь.

Один из прекрасных лыжероллерных ракурсов
Один из прекрасных лыжероллерных ракурсов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Лицо летнего биатлона
Лицо летнего биатлона
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Самый известный такой инвентарь — лыжероллеры, которые используют в подготовке лыжники, биатлонисты и двоеборцы. Ещё совсем недавно они выглядели как колёса от тачки или садовой тележки, приделанные ко вполне себе массивной доске. Инвентарь был неуклюжий, тяжёлый и маломаневренный.

Тормозить и маневрировать на лыжероллерах – особое искусство
Тормозить и маневрировать на лыжероллерах – особое искусство
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Лето – не зима, и очки при стрельбе на лоб не поднимешь, приходится креативить
Лето – не зима, и очки при стрельбе на лоб не поднимешь, приходится креативить
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Серьёзные лица мужского старта
Сюжет из лыжероллерной эстафеты – ожидание товарища по команде
Серьёзные лица мужского старта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Сюжет из лыжероллерной эстафеты – ожидание товарища по команде
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Современными лыжероллерами и сейчас непросто управлять и тормозить на них, но в сравнении с винтажными они как болид «Формулы-1» против многострадальных «Жигулей». Технические характеристики профессиональных лыжероллеров высокого класса дают ощущения, максимально приближенные к катанию на лыжах по снегу. Они делятся на классические и коньковые, медленные и быстрые.

Летний биатлон. На последнем подъёме перед стрельбищем нужно и темп не потерять, и дыхание не сбить. Всё как зимой
Летний биатлон. На последнем подъёме перед стрельбищем нужно и темп не потерять, и дыхание не сбить. Всё как зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Летом магазин заряжать легче – пальцы не мерзнут
Биатлонное стрельбище что зимой, что летом одно. Но не одним цветом
Летом магазин заряжать легче – пальцы не мерзнут
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Биатлонное стрельбище что зимой, что летом одно. Но не одним цветом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Гонки на лыжероллерах и летний биатлон выделились в отдельные виды спорта, по которым проводятся чемпионаты и Кубки мира по аналогии с теми, что проходят зимой.

Всё как зимой, только деревья внизу с листьями
Всё как зимой, только деревья внизу с листьями
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Вода вместо снежной горы приземления. Судьи на лодке только летом
Вода вместо снежной горы приземления. Судьи на лодке только летом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Летние соревнования горнолыжников-могулистов – очень необычное зрелище для новых зрителей.
Прыгуны, судьи и болельщики в одном кадре
Летние соревнования горнолыжников-могулистов – очень необычное зрелище для новых зрителей.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Прыгуны, судьи и болельщики в одном кадре
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Синтетические «щётки» — из них летом состоит гора приземления у прыгунов с трамплина
Синтетические «щётки» — из них летом состоит гора приземления у прыгунов с трамплина
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Канатка летом отличается от зимней тем, что под ногами у прыгуна
Опилки – не снег, и перед новым подъёмом на гору разгона лыжи надо помыть
Канатка летом отличается от зимней тем, что под ногами у прыгуна
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Опилки – не снег, и перед новым подъёмом на гору разгона лыжи надо помыть
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Среди трав и неба
Среди трав и неба
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Это не крыша – это гора приземления
Это не крыша – это гора приземления
Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Официально соревнуются летом и мастера могула (скоростной спуск с элементами акробатики) и двоеборцы.