Андрей Чепакин,
7 ноября 2021, 12:41 — REGNUM Несколько недель осталось до официального начала зимнего спортивного сезона — стартуют этапы Кубка мира, следом другие состязания, и соревновательный маховик «снежных» видов спорта раскрутится до весны.
Типичный портрет «летнего» биатлониста со всеми «прелестями» асфальтовой болезни на локтях и коленях
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Как тренируются лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы и горнолыжники в сезон, все примерно представляют. А вот когда снега нет? Это отдельная история — часто она очень удивляет неподготовленного очевидца.
По напряжению летние гонки ничем не отличаются от зимних стартов. Только атмосфера жарче
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Скорость летом ощущается более остро, чем зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Судьям летом полегче – не надо мёрзнуть, как зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Что зимой, что летом лыжницы одинаково прекрасны!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
А вот падение летом – вещь крайне опасная
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Разорванный комбинезон и ободранные коленки – минимальная цена «летнего» падения: асфальт – не снег!
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Конечно, сейчас есть лыжные тоннели, горнолыжные склоны «под крышей», наконец, высокогорье, где снег почти круглый год. Но наряду с плюсами у этих площадок есть и минусы: их очень немного, добираться до них непросто, тренировки в них недёшевы…
Спуск в дождливую погоду – тот ещё экстрим
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Для малоопытных лыжников дополнительная защита летом не повредит
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Финишная прямая в дождливый соревновательный день
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Хорошо, если мама бежит спринт, а если что-то подлиннее, то придётся помокнуть
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Друзья на финише радуются не меньше спортсменов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Не забудем и пандемию, которая усложняет нахождение на этих объектах. И без этого спортивная медицина не всегда положительно настроена по отношению к систематическим тренировкам, скажем, в лыжном тоннеле. И то — на улице плюс 20−25, а в тоннеле приличный минус. Организм от таких перепадов в стрессе, начинает искать резервы на борьбу с температурным экстремизмом. Спортсмен в заключительный период набора формы и так как натянутая струна, а тут ещё дополнительная нагрузка. Как итог — сопли, температура, потеря иммунитета или ещё чего хуже.
Тренерская биржа и нужное слово от тренера
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Короткий миг перед спуском, где можно на мгновение перевести дух
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Опытный тренер знает: чтобы зимой было легко, надо хорошо поработать летом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тренерско-болельщицкая биржа, как ближний партер в театре
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Тяжёлый подъём на трассе – он и летом тяжёлый
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Двукратная олимпийская чемпионка, главы Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России Анна Богалий считает, что лето — очень важный период для зимнего спортсмена:
Анна Богалий
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
«Лето на самом деле очень важно! За летнюю подготовку можно исправить ошибки в технике и хорошо поднабрать силы. Вся основная подготовительная работа проходит в летний период, а летние первенства всегда как проверка подготовки».
Тренеры корректируют стрельбу своих воспитанников – зимой мешает снег, а летом — дождь
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрелковом рубеже всё так же, как и зимой. Только лежать не так холодно
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
На стрелковом рубеже заслуженный мастер спорта Сергей Просвирнин – неоднократный чемпион мира по летнему биатлону, а ныне один из самых авторитетных судей – технический делегат IBU
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
У всяких привлекательных и высокотехнологичных возможностей для тренировок в межсезонье есть приличные минусы. Поэтому подавляющее большинство атлетов тренируются в межсезонье, используя проверенные десятилетиями методы и инвентарь.
Один из прекрасных лыжероллерных ракурсов
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Лицо летнего биатлона
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Самый известный такой инвентарь — лыжероллеры, которые используют в подготовке лыжники, биатлонисты и двоеборцы. Ещё совсем недавно они выглядели как колёса от тачки или садовой тележки, приделанные ко вполне себе массивной доске. Инвентарь был неуклюжий, тяжёлый и маломаневренный.
Тормозить и маневрировать на лыжероллерах – особое искусство
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Лето – не зима, и очки при стрельбе на лоб не поднимешь, приходится креативить
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Серьёзные лица мужского старта
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Сюжет из лыжероллерной эстафеты – ожидание товарища по команде
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Современными лыжероллерами и сейчас непросто управлять и тормозить на них, но в сравнении с винтажными они как болид «Формулы-1» против многострадальных «Жигулей». Технические характеристики профессиональных лыжероллеров высокого класса дают ощущения, максимально приближенные к катанию на лыжах по снегу. Они делятся на классические и коньковые, медленные и быстрые.
Летний биатлон. На последнем подъёме перед стрельбищем нужно и темп не потерять, и дыхание не сбить. Всё как зимой
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Летом магазин заряжать легче – пальцы не мерзнут
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Биатлонное стрельбище что зимой, что летом одно. Но не одним цветом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Гонки на лыжероллерах и летний биатлон выделились в отдельные виды спорта, по которым проводятся чемпионаты и Кубки мира по аналогии с теми, что проходят зимой.
Всё как зимой, только деревья внизу с листьями
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Вода вместо снежной горы приземления. Судьи на лодке только летом
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Летние соревнования горнолыжников-могулистов – очень необычное зрелище для новых зрителей.
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Прыгуны, судьи и болельщики в одном кадре
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Синтетические «щётки» — из них летом состоит гора приземления у прыгунов с трамплина
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Канатка летом отличается от зимней тем, что под ногами у прыгуна
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Опилки – не снег, и перед новым подъёмом на гору разгона лыжи надо помыть
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Среди трав и неба
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Это не крыша – это гора приземления
Андрей Чепакин © ИА REGNUM
Официально соревнуются летом и мастера могула (скоростной спуск с элементами акробатики) и двоеборцы.