7 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Андрей Чепакин, , 12:41 — REGNUM Несколько недель осталось до официального начала зимнего спортивного сезона — стартуют этапы Кубка мира, следом другие состязания, и соревновательный маховик «снежных» видов спорта раскрутится до весны.

Типичный портрет «летнего» биатлониста со всеми «прелестями» асфальтовой болезни на локтях и коленях Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Как тренируются лыжники, биатлонисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы и горнолыжники в сезон, все примерно представляют. А вот когда снега нет? Это отдельная история — часто она очень удивляет неподготовленного очевидца.

По напряжению летние гонки ничем не отличаются от зимних стартов. Только атмосфера жарче Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Скорость летом ощущается более остро, чем зимой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Судьям летом полегче – не надо мёрзнуть, как зимой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Что зимой, что летом лыжницы одинаково прекрасны!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

А вот падение летом – вещь крайне опасная Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Разорванный комбинезон и ободранные коленки – минимальная цена «летнего» падения: асфальт – не снег!

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Конечно, сейчас есть лыжные тоннели, горнолыжные склоны «под крышей», наконец, высокогорье, где снег почти круглый год. Но наряду с плюсами у этих площадок есть и минусы: их очень немного, добираться до них непросто, тренировки в них недёшевы…

Спуск в дождливую погоду – тот ещё экстрим Андрей Чепакин © ИА REGNUM Для малоопытных лыжников дополнительная защита летом не повредит Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Финишная прямая в дождливый соревновательный день Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Хорошо, если мама бежит спринт, а если что-то подлиннее, то придётся помокнуть Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Друзья на финише радуются не меньше спортсменов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Не забудем и пандемию, которая усложняет нахождение на этих объектах. И без этого спортивная медицина не всегда положительно настроена по отношению к систематическим тренировкам, скажем, в лыжном тоннеле. И то — на улице плюс 20−25, а в тоннеле приличный минус. Организм от таких перепадов в стрессе, начинает искать резервы на борьбу с температурным экстремизмом. Спортсмен в заключительный период набора формы и так как натянутая струна, а тут ещё дополнительная нагрузка. Как итог — сопли, температура, потеря иммунитета или ещё чего хуже.

Тренерская биржа и нужное слово от тренера Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Короткий миг перед спуском, где можно на мгновение перевести дух Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Опытный тренер знает: чтобы зимой было легко, надо хорошо поработать летом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тренерско-болельщицкая биржа, как ближний партер в театре Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тяжёлый подъём на трассе – он и летом тяжёлый Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Двукратная олимпийская чемпионка, главы Содружества поддержки и развития детского и юношеского биатлона России Анна Богалий считает, что лето — очень важный период для зимнего спортсмена:

Анна Богалий Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Лето на самом деле очень важно! За летнюю подготовку можно исправить ошибки в технике и хорошо поднабрать силы. Вся основная подготовительная работа проходит в летний период, а летние первенства всегда как проверка подготовки».

Тренеры корректируют стрельбу своих воспитанников – зимой мешает снег, а летом — дождь Андрей Чепакин © ИА REGNUM На стрелковом рубеже всё так же, как и зимой. Только лежать не так холодно Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На стрелковом рубеже заслуженный мастер спорта Сергей Просвирнин – неоднократный чемпион мира по летнему биатлону, а ныне один из самых авторитетных судей – технический делегат IBU

Андрей Чепакин © ИА REGNUM

У всяких привлекательных и высокотехнологичных возможностей для тренировок в межсезонье есть приличные минусы. Поэтому подавляющее большинство атлетов тренируются в межсезонье, используя проверенные десятилетиями методы и инвентарь.

Один из прекрасных лыжероллерных ракурсов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Лицо летнего биатлона Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Самый известный такой инвентарь — лыжероллеры, которые используют в подготовке лыжники, биатлонисты и двоеборцы. Ещё совсем недавно они выглядели как колёса от тачки или садовой тележки, приделанные ко вполне себе массивной доске. Инвентарь был неуклюжий, тяжёлый и маломаневренный.

Тормозить и маневрировать на лыжероллерах – особое искусство Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Лето – не зима, и очки при стрельбе на лоб не поднимешь, приходится креативить Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Серьёзные лица мужского старта Андрей Чепакин © ИА REGNUM Сюжет из лыжероллерной эстафеты – ожидание товарища по команде Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Современными лыжероллерами и сейчас непросто управлять и тормозить на них, но в сравнении с винтажными они как болид «Формулы-1» против многострадальных «Жигулей». Технические характеристики профессиональных лыжероллеров высокого класса дают ощущения, максимально приближенные к катанию на лыжах по снегу. Они делятся на классические и коньковые, медленные и быстрые.

Летний биатлон. На последнем подъёме перед стрельбищем нужно и темп не потерять, и дыхание не сбить. Всё как зимой Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Летом магазин заряжать легче – пальцы не мерзнут Андрей Чепакин © ИА REGNUM Биатлонное стрельбище что зимой, что летом одно. Но не одним цветом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Гонки на лыжероллерах и летний биатлон выделились в отдельные виды спорта, по которым проводятся чемпионаты и Кубки мира по аналогии с теми, что проходят зимой.

Всё как зимой, только деревья внизу с листьями Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Вода вместо снежной горы приземления. Судьи на лодке только летом Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Летние соревнования горнолыжников-могулистов – очень необычное зрелище для новых зрителей.

Андрей Чепакин © ИА REGNUM Прыгуны, судьи и болельщики в одном кадре Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Синтетические «щётки» — из них летом состоит гора приземления у прыгунов с трамплина Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Канатка летом отличается от зимней тем, что под ногами у прыгуна Андрей Чепакин © ИА REGNUM Опилки – не снег, и перед новым подъёмом на гору разгона лыжи надо помыть Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Среди трав и неба Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Это не крыша – это гора приземления Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Официально соревнуются летом и мастера могула (скоростной спуск с элементами акробатики) и двоеборцы.