Таллин, , 17:58 — REGNUM В Таллине появились первые в стране звукоизолированные кабины Silenbooking, расположенные в оживленных и шумных местах, таких как кафе и торговые центры. Об этом сообщило эстонское «Радио 4».

Сотовая связь (сс) Fotorech

Отмечается, что если вдруг кому-то срочно необходимо сделать важный звонок или принять участие в переговорах удаленно, то в Silenbooking это можно сделать без всяких помех.

Новая услуга представляет собой приватную, звукоизоляционную кабинку с цифровым замком, которую можно арендовать на необходимое время. Чтобы открыть ее, нужно либо просканировать QR-код, либо забронировать время и место на специальном сайте.

В такое помещение помещаются от двух до четырех человек. Кабинка оснащена мощной вентиляцией, стол и ручки с антибактериальным покрытием. Есть места для подключения всего необходимого оборудования.

По словам исполнительного директора компании Silen Эндруса Арге, сейчас в столице Эстонии насчитывается пять звукоизолированных кабин, но в течение трех месяцев планируется увеличить их число до 10−15. Кроме того, компания планирует выйти и на зарубежные рынки.

«Наша концепция — установить кабины там, где много людей: аэропорт, торговые центры, вокзалы, офисные помещения. Есть планы в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке», — заявил он.