Рига, , 17:53 — REGNUM По состоянию на утро 5 ноября за сутки в Латвии зафиксировано 47 умерших от коронавируса. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, один из скончавшихся входил в возрастную группу 40−49 лет, четверо — 50−59 лет, шестеро — 60−69 лет, 13 — 70−79 лет, 16 — 80−89 лет, 7 — 90−99 лет. Отмечается, что этото второй с начала пандемии (февраль 2020 года) максимум. Больше было только 28 октября нынешнего года — 64 человека.

Среднее число умерших в сутки за семидневный период — 33. За последние семь дней зарегистрировали 231 летальный исход. Подчеркивается, что за первые четыре дня ноября умер 151 человек с диагнозом Covid-19. таким образом, отметили в центре, ковид-смертность в Латвии остается на высоком уровне.

В октябре 2021 года скончались в общей сложности 536 человек, в сентябре — 139, в августе — 23, в июле — 43, июне — 137, в мае — 245, в апреле — 232 человека, в марте — 281, в феврале — 423 человека, в январе — 560 человек, в декабре 2020 года — 429.

Общее число жертв болезни составляет в Латвии 3 404 человека.