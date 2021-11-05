Париж, , 17:52 — REGNUM В постпредстве КНР при ЮНЕСКО в Париже состоялся прием по случаю 50-летия восстановления в этой организации законных прав КНР. Об этом сообщает Синьхуа, отмечая, что на мероприятии присутствовали председатель 40-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Ахмет Алтай Чингизер, председатель Исполкома организации Агапито Мба Мокуи, целый ряд аккредитованных дипломатов и международных чиновников.

Постпред Китая Ян Цзинь отметил исключительную важность этого события в истории КНР и самой ЮНЕСКО. КНР, по его словам, последовательно поддерживает работу организации, сосредотачиваясь на содействии выполнению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Присутствовавшие на приеме высокопоставленные гости подчеркивали важность участия Китая в ЮНЕСКО и его вклад в решение задач организации, в частности, диалога Юг — Юг, который был назван «настоящим прорывом». Особенно высокая оценка деятельности Китая в ЮНЕСКО и других международных организациях была дана в выступлениях представителей Африканского континента.

Напомним, что КНР восстановила законные права в ООН и ЮНЕСКО в 1971 году.