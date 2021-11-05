Барселона, Испания, 5 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Испанской полицией арестованы девять граждан Грузии, занимавшихся на территории Испании ограблениями домов, сообщает 5 ноября грузинский телеканал «Формула».

Tobias ToMar Maier Бандит

По данных испанских СМИ, грузинскую преступную группу возглавляли братья, живущие в Испании с 2017 года. Преступники действовали под видом супружеских пар в небогатых районах Каталонии, считая, что это поможет им долго не привлекать внимание местной полиции. Преступники тщательно следили за домами, а затем грабили их. Так, всего за одну ночь ими было ограблено целых пять домов. В ходе спецоперации правоохранительных органов в окрестностях Барселоны и Аликанте были изъяты похищенные ценности и крупная сумма наличных денег.