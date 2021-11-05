Пекин, , 17:49 — REGNUM В Китае официально объявлено, что подписанное год назад, в ноябре 2020, соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) вступит в силу 1 января 2022 года. Как отмечает Синьхуа, документ уже ратифицировали шесть стран АСЕАН, а также не входящие в «десятку» Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

К RCEP в настоящее время присоединились 15 государств региона, что позволило создать на базе соглашения крупнейшую мировую зону свободной торговли. Сообщается, что общий объем экономик страны зоны достигает 30%. Считается, что RCEP поможет стабилизировать и укрепить в регионе производственные цепочки и цепочки поставок.