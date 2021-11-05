Пекин, , 17:47 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошло открытое заседание по ситуации вокруг Боснии и Герцеговины (БиГ). На котором заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призвал выслушать мнения всех сторон застарелого конфликта в этой бывшей югославской республике и не навязывать ей внешних решений. Об этом сообщает Синьхуа, подчеркивая многочисленные трудности, с которыми сталкивается процесс формирования нового боснийского правительства.

В республике также усиливаются противоречия между предлагаемым разными сторонами моделями государственного управления. Китай призвал руководство БиГ ставить на первое место интересы народа и государства, всемерно укрепляя диалог и учитывая проблемы и озабоченности участников процесса урегулирования. По Дейтонским мирным соглашениям подобные разногласия должны разрешаться в рамках конституции единого государства, на путях национального согласия и примирения.

Гэн Шуан подчеркнул, что Китай в целях урегулирования в БиГ и поддержания мира и стабильности на Западных Балканах готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.