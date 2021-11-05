Кемерово, , 17:47 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка в связи с задымлением на шахте «Таштагольской». Об этом сообщила прокуратура региона.

Шахта hangela

«Сегодня, 5 ноября, в Таштагольском муниципальном районе произошло задымление на шахте «Таштагольской». По предварительным данным, работники предприятия выведены на поверхность, пострадавших нет, — уточнили в ведомстве. — По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено прокуратуре Таштагола. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Таштагола Ольга Сотикова».

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

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