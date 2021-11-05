Рига, , 17:45 — REGNUM В Латвии вступили в силу важные изменения в организации процесса централизованного вывоза мусора и его утилизации. Об этом сообщил местный портал rus.tvnet.lv.

Мусор MikeBirdy

Отмечается, что это делается в рамках реализуемой в странах Евросоюза стратегии климатической нейтральности и циркулирующей экономики. Соответствующая директива утверждена Еврокомиссией.

Так, в Латвии уже действуют поправки к Закону о налоге на природные ресурсы, которые предусматривают ежегодное увеличение налога за хранимый на полигонах объем мусора. В 2021 году он составляет 65 евро за тонну, в 2022 году он вырастет до 80 евро за тонну, а в 2023 году — до 95 евро за тонну.

Кроме того, с увеличением расходов на энергоресурсы, заработную плату и других расходов ожидается повышение тарифов на захоронение несортированных отходов. В первую очередь это ощутят рижане и жители районов под Ригой.

Подчеркивается, что для тех, кто отходы не сортирует, затраты с января 2022 года вырастут значительно. Тогда вступят в силу новые тарифы на обслуживание населения и сортировку мусора.