София, , 17:45 — REGNUM Элитные отряды болгарской армии в ближайшее время интенсифицируют патрулирование нескольких участков границы Болгарии с Турцией и Грецией. Об этом 5 ноября сообщает софийская газета «Труд» со ссылкой на минобороны страны.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как ожидается, солдаты и офицеры 61-й Стряминской и 2-й Тунджинской механизированных бригад займут постоянные позиции в районах Кулата и Илинден (болгарско-греческая граница), а также Малко-Тырново и Лесово (болгарско-турецкая граница).

Согласно официальной информации, уже первые дни рейдов вооруженных сил и Главной дирекции пограничной полиции Болгарии привели к положительным результатам.

«Резко снизилось количество попыток нелегального проникновения в Болгарию нелегалов, минимизирована активность контрабандистов», — говорится в заявлении Объединенного координационного штаба.

В настоящее время численность размещенного в соответствующих регионах личного состава минобороны Болгарии составляет 350 человек. Официальная София рассматривает вопрос отправки дополнительных армейских подразделений для укрепления южных и юго-восточных границ страны.