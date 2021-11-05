Кемерово, 5 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области из шахты «Таштагольская», где произошло задымление, эвакуированы все горняки. Пострадавших нет. Об этом «ТАСС» сообщили в компании «Евраз ЗСМК», которой принадлежит шахта.

Free-Photos Шахта

«Изначально поступала информация, что в момент происшествия в шахте было порядка 230 рабочих. По уточненным данным главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, в шахте находились 167 человек. Работа шахты приостановлена», — уточняет СМИ.

Напомним, ранее МЧС РФ сообщило, что в Кемеровской области сегодня, 5 ноября, произошло возгорание на шахте «Таштагольская» АО «Евразруда».Читайте также: На шахте в Кузбассе произошёл пожар