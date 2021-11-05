Глазго, Великобритания, , 17:39 — REGNUM Представители делегаций США и России, которые встретились 5 ноября на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, обсудили ряд вопросов. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на пресс-брифинге, который транслировался на сайте мероприятия.

Экс-государственный секретарь США Джон Керри David Hume Kennerly

«У нас (представителей США) были дискуссии с российской делегацией по поводу метана», — уточнил Керри.

Спецпосланник президента США по климату также добавил, что американская и российская делегации также обсудили и другие вопросы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель главы Белого дома по климату Джон Керри заявил, что США в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата.

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