Вашингтон, 5 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Китай не ведут переговоры относительно возобновления работы генконсульств в Хьюстоне и Чэнду. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Дин Либерман в комментарии Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Заявление последовало в ответ на публикацию в издании Politico информации о том, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят данный шаг во время переговоров в онлайн формате.

«Это не соответствует действительности. Сообщения относительно возобновления работы консульств неточны. Ничего такое даже не рассматривается и не обсуждается»

Напомним, в июле 2020 года власти США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне, обвинив китайских дипломатов в шпионаже. Пекин зеркально ответил на американские санкции.