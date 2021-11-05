Таллин, 5 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас и его подчиненные не будут участвовать в праздновании трехсотлетия прокуратуры РФ, которое пройдет в Москве. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на сообщение эстонской прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Пармас отрицательно ответил на соответствующее приглашение генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

«К сожалению, в связи с другими обязанностями, которые будут происходить в это же время, эстонская прокуратура не имеет возможности принять участие в церемониальных мероприятиях в Москве», — сообщается в официальном ответе.

После событий 2014 года на Украине эстонские власти всячески игнорируют любые контакты на высоком уровне с Россией и визиты в Москву.

Исключение составил визит президента Керсти Кальюлайд в апреле 2019 году, вызванный необходимостью получить поддержку России при выборе Эстонии в качестве непостоянного представителя Совета безопасности ООН.