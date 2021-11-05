Севастополь, 5 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что в Черном море наблюдается неспокойная обстановка. Об этом он сообщил на церемонии открытия памятника советскому военно-морскому командующему Владимиру Орлову в Севастополе.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Командующий сегодня там, где он должен быть в такое время — на боевом посту», — отметил глава региона.

Развозжаев также подчеркнул, что жители Севастополя очень внимательно следят за политической обстановкой в регионе.