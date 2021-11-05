5 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Анатолий Кошкин, , 18:07 — REGNUM Весь период обволакивания премьер-министром Японии Синдзо Абэ российского руководства лестью и «дружбой», его нелепых попыток демонстративно общаться с президентом РФ даже в ходе официальных переговоров на «ты» и по имени изображался сервильными российскими СМИ как якобы проявление особой предрасположенности этого политика к нашей стране, его стремления во всем помогать ей.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя, конечно, находились люди, которые, хорошо зная эти японские методы «обволакивания» партнера, предупреждали, что все это не что иное, как «перформанс» — от английского performance — разыгрываемый спектакль для того, чтобы убедить в «искреннем стремлении к согласию и партнерству». В действительности, в Японии знают, что Абэ — это «ястреб» от политики, который имеет целью «возрождение прекрасной довоенной (читай, милитаристской) Японии», искоренение из Конституции Японии пацифизма, наращивание вооружений, дальнейшее вовлечение страны в агрессивную военную стратегию США в Азиатско-Тихоокеанском (ныне — Индо-Тихоокеанском) регионе. Однако от таких предупреждений в Москве отмахивались и с плохо скрываемым раздражением давали понять, чтобы не верящие в искренность Абэ специалисты не мешали «тонкой дипломатической игре на японском направлении». При этом забывая или не зная японскую поговорку: «Но ару така ва цумэ о какусу» — «Умный ястреб когти прячет». Вот такого умного ястреба и разыгрывал «друг Синдзо» на многочисленных встречах в верхах в Москве, Сочи, Владивостоке или в Токио. В действительности же своей льстивой политикой он добивался единственной цели — остаться в истории как «великий политик», вернувший Японии «северные территории», то есть для начала южнокурильские острова. «Для начала» потому, что в понятие «северные территории» в Японии включают все Курилы до Камчатки и «Карафуто» — южную половину Сахалина.

Курильские острова Peter flickr

В обстановке повсеместной критики Абэ за провал его политики «обволакивания» и экономических и финансовых посулов ради Курил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида решил в политике на российском направлении «когти не прятать», а, наоборот, демонстрировать. Это проявилось уже при первом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, когда было объявлено, что Токио будет придерживаться «базовой позиции» в отношении русских Курил. Дабы быть правильно понятым, в ответ на подчеркнутое согласие Путина «уверенно продолжать переговоры о заключении мирного договора» (Тосимицу Мотэги) японский премьер в инаугурационной речи в парламенте выдвинул России ультиматум, определив, что без получения Японией «северных территорий», причем всех и сразу, его правительство подписывать мирный договор не будет.

Еще более воинственную позицию Кисида стал демонстрировать, получив существенную поддержку своей политики на прошедших 31 октября всеобщих выборах, когда возглавляемая им правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) вместе с союзной партией «Комэйто» получила уверенное большинство, позволяющее возглавить все парламентские комитеты и проводить любые законопроекты. По существующим оценкам, «теперь она может действовать без оглядки на оппозицию. Кисида наращивает жесткость во внешней политике, в том числе по отношению России».

Влиятельный новостной портал Yahoo News Japan, анализируя поддержку ЛДП, отмечает, что, несмотря на недовольство народа ее экономической политикой, мерами по борьбе с пандемией коронавируса, расширением разрыва в доходах бедных и богатых, напуганный СМИ якобы агрессивностью соседних государств электорат согласился поддержать внешнюю политику и меры по обеспечению безопасности правящего режима.

Японцы в защитных масках в Токио (сс) Melvinnnnnnnnnnn (FN2187)

«Отличительной чертой прошедших выборов стал заметный крен электората в консервативную сторону, когда избиратели стали в гораздо большей степени учитывать в своих подходах широко тиражируемое в японском обществе положение о «гегемонизме» Китая и вообще об осложнении окружающей Японию ситуации с точки зрения безопасности. В этих условиях «решимость» премьера Кисиды в формулировании внешнеполитической повестки страны и его способность «учиться на ошибках прошлого» оказались для многих избирателей достаточно привлекательными факторами», — указывает Yahoo News Japan.

Что же так напугало японского избирателя? Оказывается, «запуск Северной Кореей БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и проход 10 китайских и российских военных кораблей северным проливом Цугару (Сангарский) из Японского моря в Тихий океан, которые проследовали на юг вдоль Японского архипелага и вернулись в Японское море через южный пролив Осуми в префектуре Кагосима».

«Этот военный поход совместной китайско-российской эскадры фактически означал «окружение» Японии и носил откровенно устрашающий характер», — считает японское издание.

В своих агитационных выступлениях, говоря о проходе российских и китайских кораблей через указанные проливы, Кисида откровенно запугивал японцев.

«Нам нужно проводить твердую и решительную внешнеполитическую линию и политику безопасности в деле защиты жизни японского народа, в деле обеспечения мирной жизни нашей страны», — заявлял он на митингах.

В нагнетании «опасности для Японии» его поддерживали проправительственные СМИ. Так, известный журналист Юкихиро Хасэгава, который ведет популярную новостную серию «Сердце новостей» в вечернем выпуске одного из ведущих телеканалов страны «Фудзи», подливал масла в огонь:

«Администрация Кисиды недостаточно воздействует на общественное мнение. Ведь круговой военный поход китайско-российской эскадры вокруг Японии по существу был всего в шаге от войны, если мерить эту ситуацию прошлыми мерками».

В этом же ключе действовали накануне выборов в Японии и СМИ США. 28 октября американская газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось: «Тайваньский конфликт неизбежен, США должны целиком сосредоточиться на Азии», «Китайская угроза превысила все допустимые пределы», «Чтобы избежать неминуемого столкновения и поражения от Китая, Соединенные Штаты должны принять немедленные меры по его сдерживанию». «Неизбежный» конфликт вокруг Тайваня подается как якобы напрямую затрагивающий безопасность Японии, чреват вовлечением ее в военные действия. Все это намеренно использовалось японским властями и СМИ с целью запугивания японцев, склонения их к поддержке политики ЛДП на укрепление связей с США, включая военные.

Тайвань Undefined_commonswiki

И цель была достигнута: японцы перепугались и, по сути, поддержали японских консерваторов, выступающих за возвращение Японии в разряд «великих военных держав». Их не напугали даже «ястребиные» призывы Кисиды наносить превентивные удары по базам соседних государств. Известный японский военный обозреватель Кадзухико Иноуэ считает, что в условиях осложнения военно-политической ситуации в регионе определяющим электоральный выбор избирателей стало преобладание в их среде консервативных настроений, в том числе и по вопросу о «нанесении превентивных ударов по иностранным базам противника».

«Похоже, у существенной части японских избирателей понимание получает идея о том, что стране необходимо увеличение оборонных расходов Японии свыше 2% от национального ВВП. Судя по всему, Кисида будет в перспективе подавать сильные сигналы в этом направлении», — приходит к заключению Yahoo News Japan.

Комментарии японских читателей во многом подтверждают такой вывод:

byf: «В Японии многие выступают за то, чтобы наши оборонные расходы были больше 2% ВВП. В нашей стране многие выступают также за усиление военного потенциала Японии.

Кисида-сан — смело пересматривай пацифистскую конституцию Японии. Будь жестче во внешней политике. Не бойся падения рейтинга. Мы поддержим тебя на следующих выборах. Пора кончать с коммунизмом в нашей стране. От него мы уже устали. Да здравствует сильная Япония!»

ggn: «То, чего не смог добиться Абэ, Кисида точно не добьется. Нужно сопротивляться китайскому экономическому гегемонизму в регионе. Нужно втягивать Америку в Тихоокеанское партнерство. Нужно всеми силами сопротивляться китайскому влиянию.

Китайские ценности — это чуждые нам ценности».

Mattethew: «Лично я думаю, что жесткая линия в отношении Китая уже запоздала. СМИ и бизнес настроены прокитайски. Никто уже не хочет пересмотра пацифистской 9-й статьи конституции и увеличения военных расходов. В случае военного конфликта Китай является экзистенциальной угрозой для Японии».

rsu: «Отлично, что на выборах так мощно выступила консервативная патриотическая партия японского возрождения. Отлично, что она занимает твердую позицию по вопросам обороны, выступая за увеличение военных расходов Японии свыше 2% от ВВП!

Хорошо, что эта партия выступает за самостоятельный экономический курс Японии. Нечего нам оглядываться на Китай и Европу. Мы сами можем проводить свой независимый экономический курс. Япония должна быть самостоятельной!»

hir: «Не поддаваться Европе и ЕС!

Вести жесткую политику в отношении Китая и России. Не уступать ни пяди по территориальным вопросам, прежде всего по островам Сэнкаку Китаю и по северным территориям России!

Остров Дяоюйдао (Сенкаку) W3land.mlit.go.jp

Принимать законодательство, защищающее нашу страну. Прежде всего, пересмотреть пацифистскую конституцию!»

lin: «Если говорить нормальными категориями, то обход совместной китайско-российской эскадрой вокруг Японских островов — это фактическое объявление войны! В ответ на это нужно кратно увеличить наши военные расходы. Если сейчас они составляют около 50 миллиардов долларов в год, то их нужно увеличить до 100 миллиардов! И все равно они будут меньше, чем в Китае (2 с лишним процента ВВП), или в Америке — 3,2%.

Разве не стоит перед нами задача, наконец, осознать всем висящую над нами угрозу? Разве не должен японский народ понять стоящие перед нами опасности?»

grq: «Сначала нам нужно забрать всю нашу оборону в свои руки и стать, наконец, самостоятельным государством!»

S: «Кончилась Япония! Скоро мы станем вассалом Китая!»

zoo: «Сами загнали себя в «особый режим проливов» в угоду японо-американскому договору безопасности. А теперь что удивляться, что (мы) с Китаем и Россией постоянно находимся на грани войны!»

uxj:«Пора разорвать все отношения с Южной Кореей! Самая отвратительная страна и народ в Восточной Азии!»

rei:«Многие в Японии стесняются идеи о создании в стране потенциала для превентивных ударов по иностранным военным базам. Многие выступают против этого. А вы подумайте о том, как будут гореть японские города под ударами наших противников, которые мы не смогли остановить! Подумайте над тем, что мы не сможем нанести по ним удары возмездия! Вот с этих позиций и размышляйте над идеей превентивных ударов. Только это может стать той сдерживающей силой, которая удержит наших противников от агрессии!» От себя заметим, что и нам пора осознать подлинные цели Страны восходящего солнца и в политике и дипломатии не идти на поводу льстивой риторики японских правителей о «дружбе и сотрудничестве». Ибо история не раз являла подлинную цену клятв и посулов «умных самураев с ястребиными когтями».