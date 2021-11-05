Кемерово, 5 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Пожар на шахте «Таштагольская» в кемеровской области мог произойти из-за нарушения технологического процесса. Так предполагают представители экстренных служб, сообщает НТВ.

В шахте

Напомним, о возгорании стало известно сегодня, 5 ноября. Об этом сообщило МЧС РФ.

Уточнялось, что пожар начался на горизонте минус 350 м. На аварийном участке находилось шесть человек.

Отметим, что по предварительной информации, пострадавших нет.