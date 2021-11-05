Тбилиси, , 17:27 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Единого национального движения» Губаз Саникидзе сравнил поведение Михаила Саакашвили с мученичеством, а Владимира Путина назвал «хозяином» нынешней грузинской власти, сообщает 5 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Владимир Путин Kremlin.ru

Саникидзе заявил, что Саакашвили жертвует собой ради Грузии и всех её патритов, что сравнимо с мученической смертью национального героя Грузия святого князя Цотнэ Дадиани в XIII веке от рук монгольских завоевателей. Саникидзе назвал противников Саакашвили «ключниками» Владимира Путина, а олигарха и бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили обвинил в том, что тот послушно выполняет все указания своего «хозяина» Путина.

По словам Саникидзе, Саакашвили противостоит российским интересам в Грузии, и поэтому Путин должен расправиться с ним.

«Сегодня лицом борющейся Грузии является Михаил Саакашвили», — заявил Саникидзе.

Напомним, что 1 октября нелегально проникший на территорию Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями.